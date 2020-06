Adria Tour: Κουπάτος στο Βελιγράδι ο Τιμ (vid)

O Ντομινίκ Τιμ ήταν ο μεγάλος νικητής του Adria Tour που διοργάνωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο διάστημα 12-14/6 στο Βελιγράδι.

Ο Αυστριακός τενίστας επικράτησε στον τελικό με 4-3 (2), 2-4, 4-2 του Σέρβου Φίλιπ Κραϊνοβιτς και έγραψε ιστορία.

Θυμίζουμε ότι τόσο ο Νόβακ Τζόκοβιτς όσο και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ έμειναν εκτός τελικού. Το Adria Tour θα συνεχιστεί το επόμενο Σαββατοκύριακο στην πόλη Ζαντάρ της Κροατίας.

What a way to get to match point, @ThiemDomi !

