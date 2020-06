Νικ Κύργιος: Ο τίτλος στο Νότιγχαμ πριν τον θρίαμβο κόντρα στον Ναδάλ (vid)

Στα 19 του χρόνια, το 2014, ο Νικ Κύργιος κατακτά 4 τίτλους σε τουρνουά Challenger εκ των οποίων ο ένας είναι σε γρασίδι.

Την 11η Ιουνίου 2014 ο Αυστραλός τενίστας με τις ελληνικές ρίζες αρχίζει την σεζόν στο γρασίδι με τίτλο στο Νότιγχαμ.

Είναι στο Νο173 της παγκόσμιας κατάταξης και με 7 νίκες σε 7 παιχνίδια φτάνει στην κορυφή στο Νότιγχαμ. Στην πορεία του κερδίζει μεταξύ άλλων τον Κραϊνοβιτς και τον Έντμουντ ενώ στον τελικό θα επικρατήσει με 7-6 (3), 7-6 (7) του Αυστραλού Σαμ Γκροθ.

Το παιδί-θαύμα του τένις της Αυστραλίας θα πάρει πρόσκληση για το Wimbledon που αρχίζει σε λίγες ημέρες. Ο κόσμος του τένις έχει αρχίσει να συζητά για τον Κύργιο αλλά ακόμη δεν έχει γίνει το πρόσωπο της ημέρας.

Στο Wimbledon θα ξεκινήσει στο Νο144 και αφού περάσει δύσκολα τους 3 γύρους στον 4ο θα συναντήσει τον Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός δεν είναι ο καλύτερος παίκτης στο γρασίδι αλλά έχει κατακτήσει 2 Wimbledon. Την εποχή εκείνη είναι στο Νο1 και παίζει μ' ένα αθλητή που είναι 143 θέσεις πιο κάτω στην κατάταξη.

Είναι 1η Ιουλίου και ο Κύργιος επικρατεί με 7-6 (5), 5-7, 7-6 (5), 6-3! Ίσως και σήμερα αυτή να είναι η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του.

Στη συνέχεια και στον προημιτελικό θα αποκλειστεί από τον Μίλος Ράονιτς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους 6 τίτλους που κατέκτησε στο Tour κανείς δεν ήταν σε γρασίδι. Έτσι αν και σε Challenger αυτός στο Νότιγχαμ είναι ιστορικός.

#TBT to 2014, when a 19-year-old @NickKyrgios captured his first grass-court title in Nottingham. Eight wins in nine days as a qualifier.

Two weeks later, the would defeat World No. 1 Rafael Nadal to reach the Wimbledon quarter-finals. pic.twitter.com/5iBM8NwiPF

— ATP Challenger Tour (@ATPChallenger) June 11, 2020