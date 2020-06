Adria Tour: Μάγος της μπάλας ο Τζόκοβιτς (pics&vids)

Μαγικά και στο χόρτο έκανε σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη την Πέμπτη στο Βελιγράδι ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Όχι όμως μια μια ρακέτα στο χέρι αλλά με μια μπάλα ποδοσφαίρου στα πόδια. Ο Σέρβος τενίστας έκανε... μαγικά παίζοντας στην ίδια ομάδα με άλλους σταρ όπως είναι ο Ντιμιτρόφ, ο Τσίλιτς, ο Τιμ και ο Ζβέρεφ που έφτασαν στην πρωτεύουσα της χώρας του για να συμμετάσχουν στο Adria Tour που αρχίζει την Παρασκευή.

Απέναντι στην ομάδα του Τζόκοβιτς στάθηκε με αξιώσεις η ART Football της Σερβίας. H ομάδα «Adria Tour» επικράτησε με 3-2 με γκολ του Ντιμιτρόφ μετά από ασίστ του Τζόκοβιτς.

Μάλιστα ο "Νόλε" δέχτηκε και κίτρινη κάρτα επειδή έβγαλε την μπλούζα του για να πανηγυρίσει...

Scenes: Grigor scores, Novak took off shirt, got a yellow card, then Grigor did the same @josemorgado pic.twitter.com/9Bc5tcp5F6

— MVP JOKER (@NBASerbians) June 11, 2020