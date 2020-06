Συγκλονίζει η Γκάουφ: «Είναι λυπηρό να διαμαρτύρομαι για τον ίδιο λόγο με την γιαγιά μου πριν 50 χρόνια» (vid)

Η Κόκο Γκάουφ αν και είναι μόλις 16 ετών πρωτοστατεί στις διαδηλώσεις κατά του ρατσισμού στις ΗΠΑ.

Η νεαρή τενίστρια η οποία στα 15 της χρόνια απέκλεισε την Βένους Ουίλιαμς και έφτασε έως τον 4ο γύρο στο Wimbledon μετά από την δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό στη Μινεάπολη ανέπτυξε έντονη δράση στα social media για να "ξυπνήσει" τον κόσμο.

Η Γκάουφ που αν και μόλις 16 μιλάει σαν ώριμη γυναίκα πριν από λίγες ημέρες αναρωτήθηκε εάν θα είναι αυτή το επόμενο θύμα ενώ μίλησε και σε συγκέντρωση στη Φλόριντα όπου καταχειροκροτήθηκε.

Μεταξύ άλλων σημείωσε πως είναι λυπηρό να διαμαρτύρονται σήμερα για τον ίδιο λόγο που το έκανε και η γιαγιά της Κόκο πριν από 50 χρόνια!

Η Κόκο έχει βιώσει και εκείνη και η οικογένεια της τον ρατσισμό αλλά είναι αποφασισμένη να παλέψει για να αλλάξει την κατάσταση...

My speech at the peaceful protest in my hometown of Delray Beach, Florida. #blacklivesmatter pic.twitter.com/Jeyswzt7n5

— Coco Gauff (@CocoGauff) June 4, 2020