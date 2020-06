Χιλιάδες μηνύματα έχει λάβει αυτή την ημέρα ο Ράφα Ναδάλ λόγω των 34ων γενεθλίων του αλλά ένα από αυτά που σίγουρα τον συγκίνησε είναι αυτό του Πάου Γκασόλ.

Ο Ισπανός NBAer είναι στενός φίλος του σπουδαίου τενίστα και ήταν από τους πρώτους που του ευχήθηκε για τα γενέθλια του.

Ο Γκασόλ έγραψε ότι είναι πολύ χαρούμενος που μέσω από τα σπορ έγιναν φίλοι και ευχήθηκε να συνεχίσουν να συνεργάζονται για να πετύχουν νέους στόχους και να κατακτήσουν νέες προκλήσεις.

34 years old Rafa... To be young again, my friend!

I'm very grateful to sports for giving me your friendship.

I hope that we can continue working together to conquer new challenges and achieve more goals.

HBD, @RafaelNadal! pic.twitter.com/7BxvIsSnHH

— Pau Gasol (@paugasol) June 3, 2020