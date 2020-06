Κεράκια στο κέντρο του κορτ και με τα παιδιά της Ακαδημίας του μοιρασμένα στις εξέδρες να τραγουδούν το "Happy Birthday" έκανε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο Ισπανός τενίστας έκλεισε τα 34 και όλος ο κόσμος του τένις του εύχεται από το πρωί να τα χιλιάσει...

Ο Ράφα πέρασε τα γενέθλια του για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια μακριά από το Παρίσι αφού το Roland Garros μεταφέρθηκε αλλά δίπλα σε αγαπημένα του πρόσωπα και στα "παιδιά" του στην Ισπανία.

Happy Birthday to you! Happy Birthday yo you! Happy birthday dear @RafaelNadal... Happy birthday to youu!

¡Qué gran momento! Los jugadores de la #RafaNadalAcademyByMovistar han felicitado el cumple a Rafa. Ahora... ¡A comer la pic.twitter.com/NVxv06o34u

— Rafa Nadal Academy by Movistar (@rnadalacademy) June 3, 2020