ATP: Απολογήθηκε για ομοφοβικό post (pic)

Συμβαίνουν και αυτά και μάλιστα σε τόσο μεγάλους οργανισμούς όπως είναι η ATP.

Στο λογαριασμό που διατηρεί η ένωση επαγγελματιών αθλητών του τένις (άνδρες) στο tweeter έγινε retweet ένα video Τικ Τοκ στο οποίο οι παίκτες διαχωρίζονταν σε κατηγορίες.

Το ερώτημα ήταν "εσείς ποιος είστε;" αλλά αυτό που πείραξε δεν ήταν το ερώτημα αλλά μια από τις κατηγορίες των τενιστών που ήταν ο "Sissy". Όπως ήταν φυσικό ο αρθιμός των σχολίων εκτοξεύτηκε και πολλοί κατηγορούσαν την ATP για ομοφοβική συμπεριφορά!

Μετά από το σάλο, που προκλήθηκε από απροσεξία εκείνων που χειρίζονται τον λογαριασμό, το επίμαχο tweet "σβήστηκε" και η ATP απολογήθηκε: «Απολογούμαστε για ένα απερίσκεπτο retweet το Σαββατοκύριακο, το οποίο περιείχε προσβλητική για την LGBTQ+ κοινότητα γλώσσα και σβήστηκε στη συνέχεια. Τέτοια γλώσσα δεν έχει θέση στη σημερινή κοινωνία ή το ανοιχτό περιβάλλον για το οποίο πασχίζουμε στο άθλημά μας».

We would like to apologise for an ill-judged retweet over the weekend, which contained offensive language to the LGBTQ+ community and was subsequently deleted. Such language has no place in today's society or the inclusive environment that we strive for in our sport.

— ATP Tour (@atptour) May 31, 2020