Η Μαρία Σάκκαρη «δίπλα» στους αθλητές των Special Olympics Hellas (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη κορυφαία αθλήτρια για το 2020 είναι δίπλα στους αθλητές των Special Olympics Hellas! Η αγαπημένη μας τεννίστρια μέσα από το βίντεο της, ενθαρρύνει τους αθλητές μας και τους διαβεβαιώνει ότι η στιγμή που θα ξαναβρεθούν πάλι όλοι μαζί είναι κοντά! @sakkattack7 σε ευχαριστούμε που έκανες την αρχή της καμπάνιας μας! #StayStrongSOH #WeAreInThisTogetherSOH #SpecialOlympics #SOHellas #StartATeamSOH #staysafe #InclusiveHealth #SNForg @soeuropeeurasia

