Mutua Madrid Open Virtual Pro: Στα ημιτελικά ο Τσιτσιπάς (pic)

To 2019 o Στέφανος Τσιτσιπάς ταξιδεύει στη Μαδρίτη για να παίξει στο Masters της και με άνεση φτάνει έως τον τελικό για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο κορονοϊός δεν επέτρεψε το 2020 την διεξαγωγή του Madrid Open αλλά ο Τσιτσιπάς είναι και πάλι στα ημιτελικά του και διεκδικεί μια θέση στον μεγάλο τελικό της Πέμπτης.

Ο Έλληνας τενίστας συμμετέχει στο Madrid Open Virtual Pro που μπορεί να παίξει κάποιος μόνο μέσω του PS4 και του βιντεοπαιχνιδιού Tennis World Tour και έχει φτάσει έως τους "4".

Στον όμιλο επικράτησε με 3-0 του Νισικόρι, του Φονίνι και του Τιαφό ενώ στον προημιτελικό της Τετάρτης ξεπέρασε με 6-2 (16') το εμπόδιο του Φερέρ.

Πλέον περιμένει τον νικητή του αγώνα του Περ με τον Γκοφέν για να μάθει τον αντίπαλο του στο δρόμο για τον τελικό!

He's at it again!

Despite a solid outing from David Ferrer, victory goes to @StefTsitsipas, keeping him on course for the #MMOPEN Virtual Pro #PlayAtHome pic.twitter.com/TnLP8LtQFO

— #MMOPEN (@MutuaMadridOpen) April 29, 2020