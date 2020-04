Τσιτσιπάς: «Ελπίζω να μπορώ να μιλάω γαλλικά σε 2 μήνες» (vid)

Καλεσμένος στην εκπομπή "Mindfullness Mondays" την οποία ξεκίνησε η ATP στις ημέρες της καραντίνας ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας μίλησε ζωντανά για τις νέες του συνήθειες, για το τένις, για την οικογένεια του αλλά και για τις ξένες γλώσσες που μαθαίνει.

«Είναι κάτι που πάντα έβαζα σε προτεραιότητα στη ζωή μου, μένουμε μαζί, περνάμε ποιοτικό χρόνο μαζί, βλέπουμε ταινίες, μαθαίνουμε μαζί και είμαστε κοντά ο ένας με τον άλλον», είπε για την οικογένεια του ενώ αναφέρθηκε και στην ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας και στην αγάπη του για τη φωτογραφία:

«Πάντα με ενδιέφερε το ψηφιακό κομμάτι, όπου μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα.

Ξεκίνησα ένα κανάλι στο Twitch, όπου θα κάνω stream. Επίσης θέλω να ξαναζωντανέψω το φωτογραφικό μου account, "Steve The Hawk", αλλά και άλλα πράγματα, το κανάλι μου στο YouTube, τη σελίδα μου στο Facebook και όλα αυτά».

Φυσικά μίλησε για την μαγειρική που εξασκεί αυτές τις ημέρες αλλά και για τα γαλλικά που μαθαίνει: «Παίρνω μαθήματα μαγειρικής, επίσης προσπαθώ να μάθω ξένες γλώσσες, πάντα ήθελα να μάθω γαλλικά. Έχω καθηγητή που με καλεί κάθε 3 μέρες και κάνουμε μάθημα γαλλικών. Είμαι ενθουσιασμένος και ελπίζω να μπορώ να μιλάω γαλλικά σε δυο μήνες».

