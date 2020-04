Κορονοϊός: Γιατρός στη Νέα Υόρκη παίζει τένις με... υπόδειξη του Φέντερερ (vid)

Ο Ρότζερ Φέντερερ προσκάλεσε δεκάδες διάσημους (αθλητές, ηθοποιούς, επιχειρηματίες) να του δείξουν τις ικανότητες τους στο τένις αλλά είναι εκαντοντάδες οι ... άσημοι που απαντούν στον "βασιλιά".

Ένας εξ' αυτών είναι και ένας γιατρός από τη Νέα Υόρκη. Με την ιατρική στολή και τη μάσκα εξήλθε από το νοσοκομείο με μια ρακέτα και ένα μπαλάκι και άρχισε να το χτυπάει στον τοίχο για να δείξει στον Φέντερερ πόσο καλός είναι...

Καλά τα πήγε ο γιατρός έκανε και κολπάκια. Ήταν ένα ευχάριστο διάλειμμα σε μια πόλη που έχει χτυπηθεί αρκετά από τον κορονοϊό (covid-19).

A well earned break for this doctor in New York to take on @rogerfederer’s #tennisathome challenge!

samuelhbride (IG) pic.twitter.com/zddGEPFFTF

— ATP Tour (@atptour) April 8, 2020