Ράφα Ναδάλ: Ο άνθρωπος πίσω από τον κορυφαίο τενίστα (pics&vids)

«Η ζωή μου έχει δώσει πολλά άρα πρέπει να δώσω κάτι πίσω». Η φράση αυτή ανήκει στον Ράφα Ναδάλ και την ... ξεστόμισε το 2011 όταν παρέλαβε το βραβείο "Άρθουρ Ας" για την προσφορά του ιδρύματος του προς την παγκόσμια κοινωνία.

Εννέα χρονια αργότερα, όταν η Ισπανία μετράει καθημερινά εκατοντάδες νεκρούς από τον κορονοϊό (covid-19) ο Ράφα παρακινεί τους αθλητές της χώρας του να κάνουν δωρεές για να βοηθήσουν τον κόσμο που δοκιμάζεται. «Ήρθε η ώρα ο αθλητισμός της Ισπανίας να πετύχει τη μεγαλύτερη νίκη του», θα γράψει ο Ράφα Ναδάλ.

Στο κάλεσμα του θα ανταποκριθούν οι φίλοι του Πάου Γκασόλ, Ίκερ Κασίγιας και θ' ακολουθήσουν και άλλοι. Στόχος είναι να συγκεντρωθούν 11 εκ ευρώ. Θα τα καταφέρουν και μάλιστα μέσα σε λίγες ημέρες.

Ο προπονητής της Ίντερ Μιλάνου, ο Αντόνιο Κόντε, δηλώνει ότι ο Ράφα Ναδάλ είναι παράδειγμα προς μίμηση.

Ο Ναδάλ είναι ο τενίστας με τα 19 Grand Slam αλλά στις ισπανικές εφημερίδες δεν είναι "πρώτο θέμα" μόνο για τα κατορθώματα του μέσα στα κορτ. Ωραίο το πρωτοσέλιδο της "Marca" για την κατάκτηση του Roland Garros αλλά πιο ωραίο εκείνο που είχε την φωτογραφία του με ένα φτυάρι στο χέρι να βοηθάει τους κατοίκους της Μαγιόρκα να "σωθούν" από τις φονικές πλημμύρες.

Τότε έδωσε 1εκ ευρώ και έθεσε εαυτό στη διάθεση των τοπικών αρχών.

Γεννήθηκε και μεγάλωσε στο νησί της Μαγιόρκα. Έζησε στη Βαρκελώνη αλλά αγάπησε την Μαδρίτη και την Ρεάλ. Είναι ο Ράφα όλων των Ισπανών και αυτό δεν το έχει πετύχει μόνο μέσω του αθλητισμού αλλά και λόγω της πλούσιας φιλανθρωπικής δράσης του.

Το 2008 ίδρυσε το "Rafa Nadal Fundacion". Ήταν μόλις 22 ετών αλλά ήταν ήδη μεγάλο όνομα στο τένις και ήθελε να επιστρέψει την αγάπη αλλά και μέρος των χρημάτων που έχει κερδίσει πρώτα απ' όλα στα παιδιά.

Σ' αυτά τα παιδιά που τον έχουν "είδωλο" και σ' εκείνα που μπορεί να ζουν στην Αφρική και δεν τον ξέρουν γιατί δεν μπορούν να τον δουν στην τηλεόραση.

Ο Ράφα είναι δίπλα και στα παιδιά της Αφρικής μαζί με τον συμπαίκτη του και φίλο του Ρότζερ Φέντερερ. Δεν έχουν περάσει πολλές ημέρες από τότε που μαζί ταξίδεψαν στο Κέιπ Τάουν για να δώσουν φιλανθρωπικό αγώνα.

Έκαναν νέο ρεκόρ προσέλευσης (51.954) σ' αγώνα τένις και συγκέντρωσαν ένα σπουδαίο ποσό για τα παιδιά της Αφρικής. Το ίδιο έκαναν σε Μαδρίτη και στη Ζυρίχη το 2010. Έπαιξαν τένις για τα παιδιά της Αφρικής.

Το ίδρυμα του Ράφα Ναδάλ "ξοδεύει" κάθε χρόνο τεράστια ποσά για να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών της Ισπανίας, που αντιμετωπίζουν τόσο στη μάθηση όσο και στην διατροφή.

Για την προσφορά του αυτή τιμήθηκε το 2011 με το «Arthur Ashe Humanitarian Award». To βραβείο που έχει το όνομα του πρώτου αφροαμερικανού που κατέκτησε Grand Slam, του Άρθουρ Ας, είναι κυρίως για παίκτες του τένις που έχουν ανθρωπιστική δράση αλλά το έχει κερδίσει και ο Νέλσον Μαντέλα.

Προς το τέλος του 2018 η Μαγιόρκα θα κυρηχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αφού θα ... πνιγεί από τις λάσπες και το νερά που άφησαν πίσω τους οι φονικές πλημμύρες.

Ο Ράφα Ναδάλ δίνει 1 εκ ευρώ στην τοπική αρχή για να βοηθήσει τους αλλά δεν μένει εκεί. Θα βάλει φόρμα εργασίας, θα πάρει αξίνα και φτυάρι για να απομακρύνει τις λάσπες και τα νερά από τα σπίτια.

Ακόμη είχε ανοίξει τις εγκαταστάσεις της Ακαδημίας του στο νησί για να φιλοξενήσει εκεί όσους συνανθρώπους του δεν είχαν σπίτι να μείνουν εκείνες τις δύσκολες ημέρες.

H σύζυγος του, Μαρία Περέλο, αλλά και οι γονείς του έχουν θέσεις "κλειδιά" στο Ίδρυμα του και "τρέχουν" προγράμματα για παιδιά σ' όλο τον πλανήτη.

Το σλόγκαν που έχει καθιερώσει μέσω του ιδρύματος του και το λέει σε κάθε επαφή που έχει με παιδιά είναι: «Δουλεύω πάντα για τον ίδιο στόχο. Να βελτιωθώ πως παίκτης αλλά και ως προσωπικότητα».

He is a multi millionaire , he is one the best to play the sport, he is legend . He could have stayed home & donated funds or he could have started practicing for his come back from injury , but he decided to help people because he is Rafael Nadal @RafaelNadal pic.twitter.com/79RuSbIwLJ

— Pranav Swaroop (@Imp_Swaroop) October 11, 2018