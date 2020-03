Κορονοϊός: Ακυρώθηκε το τουρνουά στο Charleston των ΗΠΑ

Με ανακοίνωση της η WTA αλλά και οι διοργανωτές του γνωστοποίησαν την ακύρωση του τουρνουα "Volvo Cup" στο Charleston των ΗΠΑ.

Το τουρνουά ήταν προγραμματισμένο για τις 4 έως 12 Απριλίου και ακυρώθηκε φυσικά λόγω του κορονοϊού.

Σ' αυτό θα συμμετείχε και η Μαρία Σάκκαρη η οποία το 2018 είχε φτάσει έως τα προημιτελικά και είχε αποκλειστεί από τον Καρολίν Βοζνιάκι.

Η WTA φυσικά ακύρωσε και το Miami Open που άρχιζε στις 25/3 και θ' ακολουθήσουν και άλλες ακυρώσεις.

Statement from the #VolvoCarOpen. Please visit https://t.co/xVfAHC5Xr0 for more information. pic.twitter.com/CflrUzSIWQ

— Volvo Car Open (@VolvoCarOpen) March 12, 2020