Η μεγάλη ανατροπή δεν ήρθε, ο Ολυμπιακός, όμως, πάλεψε μέχρι τέλους και με όπλο το σύνολό του, αποχαιρέτησε με ψηλά το κεφάλι το φετινό Champions League.

Ο Ολυμπιακός πλήρωσε το κακό τρίλεπτο του πρώτου αγώνα κόντρα στη Λεβερκούζεν, έμεινε στο 0-0 στη Γερμανία και αποχαιρέτησε το φετινό Champions League στη φάση των play-offs. Μένοντας ωστόσο πιστός στις αρχές του που τον κουβάλησαν μέχρι αυτό το σημείο.

Από την αρνητική πρεμιέρα κόντρα στην Πάφο και τους 2 βαθμούς μετά από 5 αγωνιστικές, οι Ερυθρολεύκοι έφτασαν πολύ πιο μακριά από όσο όριζε το κακό ξεκίνημά τους στ' «αστέρια» και οι λόγοι φάνηκαν περίτρανα στο «do or die» παιχνίδι κόντρα στη Μπάγερ, ακόμα κι αν το comeback δεν επετεύχθη.

Το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ υπηρέτησε άρτια το πλάνο του μέσα στη «Bay Arena» βάζοντας από νωρίς τους γηπεδούχους σε έναν ξένο ρόλο για γερμανική ομάδα: αυτόν της υπομονής, της μαζικής άμυνας προκειμένου να διασφαλίσουν το προβάδισμα που πήραν με 2-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Ο σκοπός φυσικά άγιασε τα Μέσα για τις Ασπιρίνες, ωστόσο, η προσπάθεια των Πειραιωτών σε όλο το 90λεπτο πιστοποιήθηκε από το γεγονός πως ουδείς υστέρησε στη μάχη για τη μεγάλη ανατροπή.

Το εγχείρημα ήταν εξαρχής δύσκολο, το αποτέλεσμα δεν ήταν το επιθυμητό, παρ' όλα αυτά οι πρωταθλητές Ελλάδος απέδειξαν πως ανήκουν στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου μπορούν να βρεθούν και τη νέα σεζόν αν καταφέρουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα εντός συνόρων.

