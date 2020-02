Η μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, Τζούλια Σαλνίκοβα, βρέθηκε στη συνέντευξη Τύπου του Στέφανου Τσιτσιπά μετά την πρόκρισή του στον τελικό του Ντουμπάι και μάλιστα έκανε κι ερώτηση!

Συγκεκριμένα, τον ρώτησε: «Δεν περνώ τόσο χρόνο μαζί σου, αυτή είναι η ευκαιρία μου! Αυτό που ήθελα να ρωτήσω, είναι αν γνωρίζεις πόσοι μεγάλοι τενίστες ακολουθούνται από τους γονείς τους».

Ο Τσιτσιπάς της απάντησε, λέγοντας: «Περισσότερες γυναίκες παίκτριες ξέρω. Όχι τόσους πολλούς άνδρες. Αυτή τη στιγμή μόνο ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ».

Keeping up with the Tsitsipases.

