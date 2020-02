Έβανς - Τσιτσιπάς 0-2: Έτοιμος για την κούπα στο Ντουμπάι (vids)

Στον 11ο τελικό της καριέρας του προκρίθηκε την Παρασκευή στο Ντουμπάι ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας (Νο6) επικράτησε με 6-2, 6-3 του Νταν Έβανς στον ημιτελικό στο Ντουμπάι και θα διεκδικήσει το Σάββατο (17:00, Cosmote Sport 6) τον 6ο τίτλο καριέρας απέναντι στον νικητή του αγώνα του Τζόκοβιτς με τον Μονφίνς.

Αυτός ήταν και ο "παρθενικός" αγώνας του απέναντι στον Βρετανό και συνοδεύτηκε με νίκη που είναι η 115η στην καριέρα του.

Το 8-0 και ο 2ος τελικός στο 2020!

Αυτός είναι ο 2ος συνεχόμενος τελικός του Τσιτσιπά στο Ντουμπάι και ο 2ος συνεχόμενος μέσα στο 2020 αφού πριν από λίγες ημέρες έπαιξε στον τελικό του Open 13 και ήταν ο νικητής.

Ο Τσιτσιπάς "τρέχει" ένα σερί 8-0 νίκες μετά από το Ρότερνταμ έχοντας χάσει μόλις ένα σετ!

Ψάχνει το πρώτο σε ATP 500

Πλέον ο Έλληνας τενίστας έχει 4 τελικούς σε ATP 500, αφού έχει παίξει στη Βαρκελώνη (2018), στο Πεκίνο (2019) και θα τον δούμε και στο Ντουμπάι για 2η συνεχή φορά και ψάνχει την πρώτη του νίκη.

Το 2019 είχε φτάσει στον τελικό αλλά είχε ηττηθεί με 2-0 σετ από τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος και κατέκτησε το 100ο τίτλο καριέρας.

Δυο μπρέικ και 1-0!

Ο Έβανς θα προηγηθεί με 1-2 στο 1ο σετ αλλά ο Τσιτσιπάς με μπρέικ θα φτάσει στο 3-2 και με το σερβίς του στο 4-2!

Στο 7ο γκέιμ ο Έβανς θα σβήσει μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς θα εκμεταλλευτεί την 2η ευκαιρία για να κάνει με μπρέικ το 5-2!

Με άσο θα κλείσει το σετ στο 8ο γκέιμ με 6-2.

Περίπατος...

To 2o σετ θα ξεκινήσει με μεγάλο γκέιμ. Ο Έβανς θα σβήσει 4 μπρέικ πόιντ και με μεγάλη δυσκολία θα φτάσει στο 0-1!

Με μπρέικ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-1 και 3-1 και ο Έβανς με love service game θα μειώσει σε 3-2. Το σερβίς του θα τον ... πάει στο 4-2 και ο Βρετανός με νέο love service game θα μειώσει σε 4-3.

Το 8ο γκέιμ είναι για τον Έλληνα που θα κλείσει με μπρέικ το σετ και τον αγώνα!

2019: Marseille Champion

2019: Dubai Final 2020: Marseille Champion

2020: Dubai Final Tspooky tsymmetry, @StefTsitsipas… pic.twitter.com/ZpD14c2srV — Tennis TV (@TennisTV) February 28, 2020