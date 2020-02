Dubai Championships: Σοκολατένια... δοκιμασία για τον Τσιτσιπά (vid)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έφτασε πέρσι στον τελικό του τουρνουά του Ντουμπάι και είναι ιδιαίτερα αγαπητός σ' όλους τους φαν.

Όλοι θέλουν μια φωτογραφία και ένα αυτόγραφο από τον Έλληνα που είναι στο Νο6 και αυτό φυσικά το... εκμεταλλεύονται οι διοργανωτές.

Ο Στέφανος πέρασε από ακόμη μια δοκιμασία από τους ανθρώπους του τουρνουά. Κλήθηκε να "χτυπήσει", με το σερβίς του και να πετύχει σοκολάτες.

Το διασκέδασε, αποθεώθηκε από εκατοντάδες θαυμαστές και βάζοντας και μπάκχαντ κέρδισε...

As if winning on Centre Court wasn’t enough @StefTsitsipas played a game called 'Road to the Final’ where he had to knock down Toblerone chocolate bars personalized by #DDF – using only his tennis flair

Will he make it to Finals in the real #DDFTennis championships? pic.twitter.com/WDzulx9B81

— Dubai Tennis Champs (@DDFTennis) February 27, 2020