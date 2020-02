Ο Έβανς περιμένει τον Τσιτσιπά στον ημιτελικό στο Ντουμπάι (vids)

O Νταν Έβανς έγινε ο πρώτος παίκτης που θα προκριθεί στα ημιτελικά του τουρνουά του Ντουμπάι.

Ο Βρετανός τενίστας επικράτησε με 6-2, 7-6 (9) του Αντρέι Ρούμπλεφ στον προημιτελικό και θα περιμένει στον ημιτελικό της Παρασκευής τον νικητή του αγώνα του Στρουφ με τον Τσιτσιπά.

Το 1ο σετ κρίθηκε νωρίς με τα δυο μπρέικ του Έβανς αλλά όχι και το δεύτερο. Ο Ρούμπλεφ αρχίζει με μπρέικ, ο Έβανς θα κάνει μπρέικ και θα φτάσει και στο 5-3 αλλά ο αντίπαλος του με μπρέικ επιστρέφει για το 5-6!

Στο τάι μπρέικ ο Ρώσος σβήνει δυο ματς πόιντ, ο Βρετανός ένα, αλλά ο Έβανς δεν χάνει την 3η ευκαιρία του!

Ο Έβανς είχε επικρατήσει και ενός ακόμη παίκτη του top-20 στο τουρνουά, του Φάμπιο Φονίνι (Νο11).

DAN-TASTIC

Dan Evans reaches his first ATP500 semi-final with a brilliant 6-2 7-6 win over Rublev at @DDFTennis! pic.twitter.com/1FR7GwY0EI

— Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020