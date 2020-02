Mexican Open: Στα προημιτελικά ο Ναδάλ (vids)

Κερδίζοντας τον Σέρβο Κετσμάνοβιτς με 6-2, 7-5 ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στα προημιτελικά του Mexican Open εκεί όπου θα παίξει με τον Νοτιοκορέατη Κόουν.

Ο Ισπανός είναι... ζωντανός στο κυνήγι του Νο1 αφού εάν κερδίσει τον τίτλο στο Ακαπούλκο και ο Τζόκοβιτς χάσει την Πέμπτη από τον Κατσάνοφ στο Ντουμπάει θα επιστρέψει εκεί την Δευτέρα.

Για τον Ναδάλ τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα στο Ακαπούλκο αφού έχει βγει ήδη εκτός τουρνουά ο Ζβέρεφ (6-3, 6-4 από τον Τόμι Πολ) και συνεχίζουν σ' αυτό ο Βαβρίνκα με τον Ντιμιτρόφ που θα παίξουν μεταξύ τους στους "8".

Εκτός συνέχειας έμεινε και ο Αλιασίμ που ηττήθηκε με 6-4, 6-4 από τον Έντμουντ.

Finished with Gusto @RafaelNadal battles past Miomir Kecmanovic 6-2 7-5 to book the final quarter-final slot in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/B1vHy8akgh — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020

STAN-ding tall @stanwawrinka sets a quarter-final clash with Grigor Dimitrov by notching a 6-4 6-4 win over Pedro Martinez in Acapulco. #AMT2020 pic.twitter.com/O7MXvsfr6g — Tennis TV (@TennisTV) February 27, 2020