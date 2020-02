Την αποχώρηση της από την ενεργό δράση ανακοίνωσε η Μαρία Σαράποβα.

Η Ρωσίδα τενίστρια που έφτασε στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, αποφάσισε στα 32 της χρόνια, ότι πρέπει να ... κρεμάσει την ρακέτα της και το έπραξε.

H Σαράποβα στην καριέρα της κέρδισε 36 τίτλους. Το 2004 κατέκτησε το Wimbledon, το 2006 το US Open, το 2008 το Australian Open και το 2012 και 2014 το Roland Garros.

Κατέκτησε επίσης το ασημένιο μετάλλιο στο απλό στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012. Το 2008 κέρδισε το FED Cup. Στην καριέρα της είχε βρεθεί ντοπαρισμένη και έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης.

Τα τελευταία χρόνια είχε προβλήματα τραυματισμών και ήταν θέμα χρόνου η αποχώρηση της.

Την είδηση για την αποχώρηση της την δημοσιοποίησε με κείμενο της στο περιοδικό Vanity Fair.

Μεταξύ άλλων σημειώνει στο κείμενο της: «Πώς να αφήσεις πίσω τη μοναδική ζωή που έχεις γνωρίσει; Πώς να φύγει από τα κορτ που έκανες προπόνηση από τότε που ήσουν μικρό κοριτσάκι, το σπορ που αγαπάς, που σου έφερε δάκρυα και απίστευτες χαρές, ένα σπορ στο οποίο βρήκες μία οικογένεια, μαζί με τους θαυμαστές που σε ακολουθούν περισσότερο από 28 χρόνια;».

Η Μαρία Σαράποβα γεννήθηκε στη Ρωσία στις 19 Απριλίου 1987.

Ξεκίνησε να παίζει τένις στα 4 της χρόνια. Στην καριέρα της κέρδισε περισσότερα από 38 εκ δολάρια. Στα χρόνια που έπαιξε είχε 645 νίκες και 171 ήττες στο απλό πάντα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Το τελευταίο της παιχνίδι ήταν στον 1ο γύρο του Australian Open 2020 όπου και ηττήθηκε με 6-3, 6-4 από την Ντόνα Βέκιτς. Τελείωσε την καριέρα της στο Νο373.

Είχε παίξει 6 φορές με την Λένα Δανιηλίδου και είχε 6 νίκες.

BREAKING: Former No.1 and 5x major champion Maria Sharapova has announced her retirement via an essay @VanityFair @vogue. https://t.co/ETdrUhiVtH — WTA Insider (@WTA_insider) February 26, 2020

Maria Sharapova on Instagram. pic.twitter.com/VNtIh4lcsb — WTA Insider (@WTA_insider) February 26, 202