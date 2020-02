Mexican Open: Έσβησε 7 mp και απέκλεισε την Ουίλιαμς η Γιούβαν (vids)

Τη νίκη της καριέρας της πέτυχε στο Mexican Open η Κάγια Γιούβαν.

Η 19χρόνη Σλοβένα έσβησε 7 ματς πόιντ και απέκλεισε με 4-6, 7-6 (4), 6-2 την Βίνους Ουίλιαμς!

Ξεκίνησε στο Ακαπούλκο από τα προκριματικά, έφτασε στον 1ο γύρο, απέκλεισε την θρυλική Αμερικανίδα και θα παίξει στον 2ο γύρο με την επίσης Σλοβένα Ταμάρα Ζίντανσεκ.

Η Γιούβαν είναι στο Νο125 της παγκόσμιας κατάταξης.

