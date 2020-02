Dubai Championships: Από τα αυτόγραφα... στο πάρτι ο Τσιτσιπάς (vids)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το χρέος του στον 1ο γύρο του τουρνουά του Ντουμπάι αφού επικράτησε με 2-0 σετ του Καριένο Μπούστα.

Ο Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο2 του ταμπλό στο Ντουμπάι μετά από το τέλος του αγώνα υπέγραψε δεκάδες αυτόγραφα στους θεατές ανάμεσα στους οποίους είναι και αρκετοί Έλληνες που ζουν μόνιμα στο εμιράτο.

Εν συνεχεία έφτασε στο πάρτι του τουρνουά όπου έκλεψε και πάλι την παράσταση!

From centre court to the player party @StefTsitsipas | @DDFTennis pic.twitter.com/WxyyanybXk

— ATP Tour (@atptour) February 25, 2020