Dubai Championships: Ο Έβανς έβγαλε νοκ άουτ τον Φονίνι (vids)

Εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο έμεινε στο Ντουμπάι ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός τενίστας αν και έσβησε 5 ματς πόιντ κατάφερε ν' αποκλειστεί με 3-6, 6-4, 7-5 από τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς.

Το Νο4 του ταμπλό και Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης προγήθηκε με 1-0 σετ αλλά στο 3ο και καθοριστικό δεν μπόρεψε να κάμψει την αντίσταση του Έβανς.

Μετά από 5 χαμένα ματς πόιντ ο Βρετανός βρήκε στόχο στο 6ο και συνεχίζει...

Ο Φονίνι ήταν στην πλευρά του Τσιτσιπά και θα μπορούσε να τον συναντήσει στον ημιτελικό.

Dreamland for Dan

Evans overcomes 4th seed Fognini on his 6th match point, 3-6 6-4 7-5 in a marathon 2hr 40min match in Dubai! pic.twitter.com/7pbROnrY6v

