Open 13: Η κούπα στα χέρια του Τσιτσιπά (vid)

Το έκανε το 2019, το έκανε ξανά και το 2020.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς για πρώτη φορά στην καριέρα του υπερασπίστηκε τίτλο στο tour και τα κατάφερε.

Είναι ξανά πρωταθλητής στο Open 13 της Μασσαλίας και είναι μόλις ο 3ος παίκτης από το 1993 που κάνει back to back στους τίτλους.

O Έλληνας τενίστας σήκωσε... την 5η κούπα καριέρας και την 1η του για το 2020.

The first man to retain the @Open13 since Thomas Enqvist in 1998 @StefTsitsipas pic.twitter.com/tBO1UXQXww

— Tennis TV (@TennisTV) February 23, 2020