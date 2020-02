Αλιασίμ - Τσιτσιπάς 0-2: Κράτησε το "στέμμα" του στη Μασσαλία (vids)

Για 2η σερί χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πρωταθλητής στο Open 13 (ATP 250) της Μασσαλίας.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 1.25' με 6-3,6-4 του Φέλιζ Οζέ Αλιασίμ στον τελικό της Κυριακής και υπερασπίστηκε τον τίτλο του που είχε κατακτήσει το 2019 στο γαλλικό λιμάνι.

Μάλιστα από το 2019 "τρέχει" ένα σερί 8-0 νίκες έχοντας 16-0 στα σετ! Είναι ο 5ος τίτλος καριέρας για τον Στέφανο Τσιτσιπά σε 10 τελικούς.

Το 3o back to back

Ο Τσιτσιπάς έχει πλέον 2 τρόπαια στη Μασσαλία ενώ έχει κερδίσει τον τίτλο στο Εστορίλ, στη Στοκχόλμη και στο Λονδίνο (ATP Finals).

Είναι ο 3ος τενίστας που κερδίζει δυο συνεχόμενα τρόπαια στο Open 13 μετά από τους Μαρκ Ροσέτ (1993, 1994) και Τόμας Ένκβιστ (1997, 1998).

Ο τίτλος του στη Μασσαλία του δίνει 250β στην παγκόσμια κατάταξη (παραμέμει στο Νο6) και τον κάνει πλουσιότερο κατά 116.000 ευρώ.

Ισοφάρισε τη σειρά

Είναι ο πρώτος για το 2020 και πλέον ο Έλληνας έχει τίτλους σε τρεις διαφορετικές χρονιές (2018, 2019, 2020).

Από την άλλη ο 19χρόνος Καναδός (Νο18) έμεινε χωρίς τίτλο και μετά από τον 5ο τελικό καριέρας. O Τσιτσιπάς ισοφαρίζει σε 2-2 τη σειρά των αγώνων του με τον Αλιασίμ που ξεκίνησε το 2019 με 2-0 του Καναδού.

Ακολουθεί για τον Έλληνα το τουρνουά στο Ντουμπάι (ATP 500) που αρχίζει την Δευτέρα και είναι στο Νο2 του ταμπλό μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αλάνθαστος και 1-0!

Ο Τσιτσιπάς στο 1ο σετ θα προηγηθεί με το σερβίς του με 2-1. Στο 4ο γκέιμ θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ, ο Αλιασίμ θα το σβήσει αλλά ο Στέφανος θα επανέλθει και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1.

Το 4-1 θα έρθει με love service game και στο 6ο γκέιμ ο Αλιασίμ θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 4-2.

Ο Έλληνας συνεχίζει με υψηλά ποσοστά στο 1ο σερβίς για να φτάσει το 5-2 και με δυσκολία ο Καναδός θα μειώσει σε 5-3.

Στο 9ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να επικρατήσει με 6-3 σε 39'.

Βασιλιάς ξανά...

Στο 2ο σετ ο Αλιασίμ εισήλθε επιθετικά (0-1) αλλά ο Τσιτσιπάς με την ποιότητα και την ψυχραιμία του θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Το 2-1 είναι για το Νο18 της παγκόσμιας κατάταξης. Στο 5ο γκέιμ ο Αλιασίμ θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ αλλά ο Τσιτσιπάς θα επιστρέψει και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2!

Ο Καναδός θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 3-3 αλλά ο Τσιτσιπάς θα του σπάσει και πάλι το σερβίς για να πάρει κεφάλι στο σκορ με 4-3

Με love service game θα φτάσει στο 5-3, ο Καναδός θα μειώσει σε 5-4 και ο Έλληνας θα επικρατήσει με 6-4 για να κερδίσει τον 2ο τίτλο του στη Μασσαλία με 2-0 σετ!

