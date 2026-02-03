Παίκτης της Athens Kallithea είναι ο Μιχάλης Μανιάς, όπως έκανε γνωστό ο σύλλογος με ανακοίνωσή του.

Η Athens Kallithea FC ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου επιθετικού Μιχάλη Μανιά έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο 35χρονος στράικερ, με πλούσιο βιογραφικό στη Super League (51 γκολ) και στη Super League 2 (14), έχει παραστάσεις από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας και της Κύπρου. Γεννημένος στη Ρόδο, τα τελευταία τρεισήμισι χρόνια αγωνιζόταν με τον Διαγόρα και πιο πρόσφατα με τον Απόλλωνα Καλυθιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:« Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του στράικερ Μιχάλη Μανιά έως το τέλος της σεζόν 2025/26.

Ο Μανιάς, 35 ετών, έχει σημειώσει 51 γκολ συνολικά στη Super League και 37 γκολ συνολικά στη Super League 2, και έχει παραστάσεις από τις κορυφαίες κατηγορίες του Βελγίου, της Πολωνίας, και της Κύπρου. Γεννημένος στη Ρόδο, πέρασε τις τελευταίες τρεισήμισι σεζόν αγωνιζόμενος στο νησί του με τον Διαγόρα, και πιο πρόσφατα αγωνίστηκε στον Απόλλωνα Καλυθιών.

Ξεκινώντας την καριέρα του στον ΠΑΟ Ρουφ, ο Μανιάς ξεχώρισε αγωνιστικά με τον Απόλλωνα Σμύρνης τη σεζόν 2012/13, καθώς αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της Super League 2 με 18 γκολ, οδηγώντας τον σύλλογο στην άνοδο στη Super League.

Ο Μανιάς αποχώρησε από τον Απόλλωνα και αγωνίστηκε τις επόμενες τρεις σεζόν στη Super League με τον Άρη και τον ΠΑΣ Γιάννινα, σημειώνοντας συνολικά 25 γκολ και πέντε ασίστ στο πρωτάθλημα με τις δύο ομάδες, επιδόσεις που του εξασφάλισαν μεταγραφή στο εξωτερικό για τη βελγική Westerlo τον Ιούνιο 2016.

Ύστερα από έξι μήνες στη Westerlo, όπου σημείωσε δύο γκολ σε 14 συμμετοχές (πέντε ως βασικός), ο Μανιάς επέστρεψε στην Ελλάδα τον Ιανουάριο 2017 για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Στα επόμενα δυόμισι χρόνια κατέγραψε 84 συμμετοχές με 27 γκολ, συμβάλλοντας στην πορεία της ομάδας έως και την 5η θέση στη Super League και την εξασφάλιση της συμμετοχής στο UEFA Europa League τη σεζόν 2018/19.

Μετά από μία σεζόν στην Ekstraklasa της Πολωνίας με την Pogoń Szczecin το 2019/20, ο Μανιάς πήγε στην Κύπρο, όπου αγωνίστηκε με την Ανόρθωση και τον Ολυμπιακό Λευκωσίας, σημειώνοντας συνολικά τέσσερα γκολ και μία ασίστ σε δύο σεζόν.

Τον Ιανουάριο 2020, ο Μανιάς επέστρεψε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Διαγόρα Ρόδου στη Super League 2, όπου κατέγραψε 72 συμμετοχές συνολικά με 22 γκολ και πέντε ασίστ σε δυόμισι σεζόν. Τη σεζόν 2023/24 αποτέλεσε «πονοκέφαλο» για την Athens Kallithea FC, καθώς ο επιθετικός ύψους 1,89 μ. σκόραρε και στις δύο μεταξύ τους αναμετρήσεις, χαρίζοντας στον Διαγόρα τέσσερις βαθμούς. Παρ’ όλα αυτά, η AKFC ξεπέρασε το εμπόδιο και πανηγύρισε στο τέλος την άνοδο.

Μετά τον υποβιβασμό του Διαγόρα Ρόδου, ο Μανιάς μετακινήθηκε εντός του νησιού στον Απόλλωνα Καλυθιών για το πρώτο μισό της σεζόν 2025/26, όπου σημείωσε πέντε γκολ σε 11 αγώνες στη Γ’ Εθνική.

Καλωσήρθες, Μιχάλη».