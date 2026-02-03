Basketaki Agrinio: Ομηρικός πρώτος γύρος στα γήπεδα του Αγρινίου

Ο πρώτος γύρος ολοκληρώθηκε με την 13η αγωνιστική στο Basketaki Agrinio και ήδη έχουν εξαχθεί μερικά συμπεράσματα στη Master League.

Να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι οι έξι πρώτες ομάδες θα κερδίσουν την πρόκριση στα play off, ενώ οι ομάδες που θα καταλάβουν τις θέσεις 7 ως 10 θα βρεθούν στα play-in. Στη φάση των οχτώ θα υπάρξουν δίπλα παιχνίδια, ενώ στα play-in θα είναι μονά παιχνίδια, όπως και οι ημιτελικοί και ο τελικός.

Στην πρώτη θέση φιγουράρει η Ένωση Αγρινίου, με το απόλυτο 13-0. Πρώτο γρανάζι στην καλοδουλεμένη μηχανή της ομάδας είναι ο Αναστάσης Βασιλείου με 21.2 πόντους και 8.8 ριμπάουντ, ενώ σημαντικές λύσεις δίνει και ο Μιχαήλ Σταμουλάκης με 14.9 πόντους. Η Ένωση δείχνει ικανή για το τρόπαιο και ο πρώτος γύρος της ανήκει ανεπιφύλακτα.

Στη δεύτερη θέση φιγουράρει η Bootcamp Pistons με ρεκόρ 11-2. Ο Αλέξανδρος Γερμανός κάνει εξαιρετική δουλειά με 12.5 πόντους, με τον Γιώργο Τέγα να κυριαρχεί στους αιθέρες με 11.2 ριμπάουντ. Η ομάδα είναι καλά δουλεμένη και μοιάζει εξαιρετική με συνοχή και συνέπεια.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Pharmaco Team με το πολύ ωραίο λογοπαίγνιο, και φυσικά με πολύ καλή εικόνα και ρεκόρ 9-4. Ο Ηλίας Τσιτσικάος είναι ο κορυφαίος σκόρερ της ομάδας του με 17.6 πόντους, με τον Γιώργο Γκρίζη να τον ακολουθεί με 17.3 πόντους.

Τετάρτη τη δεδομένη στιγμή στο πρωτάθλημα είναι η San Agrinio Engineers με 9-3, με πολύ καλή εικόνα μέχρι στιγμής. Ο Νικήτας Παπαγαλάνης φιγουράρει στην πρώτη θέση των σκόρερ με 16.5 πόντους, ενώ κοντά του είναι και ο Χρήστος Σταυρόπουλος με 15.6 πόντους.

Πέμπτη ομάδα του πρώτου γύρου είναι η Agrinio Magic 2023 με ρεκόρ 8-5 και πολύ καλή παρουσία στους αγώνες της. Ο Γιώργος Κάκος κάνει σημαντική δουλειά στο παιχνίδι της ομάδας με 21.7 πόντους, με τον ίδιο να έχει και 15 efficiency ανά αγώνα.

Στην έκτη θέση είναι η Bloody Ravens με ρεκόρ επίσης 8-5 και με δυναμικές εμφανίσεις στα γήπεδα του Αγρινίου. Ο Σπυρίδων Μολώνης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 23.6 πόντους και ο Κώστας Χρήστου κάνει τη δουλειά στη ρακέτα με 7.2 ριμπάουντ.

Έβδομη τη δεδομένη στιγμή είναι η Emporio Cava Beers με ρεκόρ 8-4 που δείχνουν σε τροχιά πλέι οφ. Ο Αθανάσιος Ρέντζιος κάνει σημαντική δουλειά για την ομάδα του φορτώνοντας τα αντίπαλα καλάθια με 12.3 πόντους και ο Νίκος Ανδρίτσος κυριαρχεί στους αιθέρες με 12 ριμπάουντ.

Όγδοη είναι η Ανεμώνη που βρίσκεται στο 6-7 και θέλει να συνεχίσει στον ίδιο δρόμο για να βρεθεί στην "γη" της Επαγγελίας, τα πλέι οφ. Ο Δημήτριος Μεταξάς συνεισφέρει τα μέγιστα για την ομάδα του με 18.8 πόντους και ο Γεώργιος Δρακόπουλος ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία με 10.5 ριμπάουντ.

Στην ένατη θέση βρίσκουμε την ΣΤΕ.ΠΟ με ρεκόρ 6-7 και κοντά στον δρόμο των πλέι οφ. Ο Πέτρος Καρανίκας είναι ο άνθρωπος που "ματώνει" περισσότερο από όλους το διχτάκι με 20.7 πόντους, με τον Χρήστο Κοργιαλό να δίνει πολύτιμες λύσεις στο ζωγραφιστό με 8.7 ριμπάουντ.

Δέκατη τη δεδομένη στιγμή είναι η Akarnania Warriors με 4-9 και με μεγάλες φιλοδοξίες. Ο Χρήστος Τσάσσης είναι ο πρώτος σκόρερ με 15.6 πόντους, με τον ίδιο να είναι πρώτος και στα ριμπάουντ με 14.3 ριμπάουντ.

Στην ενδέκατη θέση είναι η ΔΣΑ με 3-9 και με στόχο το καλύτερο δυνατό. Ο Πέτρος Σταθάτος κάνει πολύ δουλειά στο σκοράρισμα με 15 πόντους και ο ίδιος είναι πρώτος σε efficiency με 14.4.

Στη δωδέκατη θέση βρίσκουμε την Destroy Pistons με ρεκόρ 2-11. Ο Δημήτρης Μπουσμπουρέλης είναι ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 24.1 πόντους, με τον ίδιο να έχει και 12.5 ριμπάουντ.

Στη δέκατη τρίτη θέση είναι η Los Trichonida Lakers 2025 με ρεκόρ 2-10. Ο Δημήτρης Κουμάσης σκοράρει 9.7 πόντους ανά αγώνα, με τον ίδιο να μαζεύει και 16.9 ριμπάουντ.

Δέκατη τέταρτη είναι η Agrinio Bullets με ρεκόρ 0-13. Ο Φώτης Μάκος είναι ο πρώτος σκόρερ με 14.6 πόντους, ενώ ο Γιώργος Κοκοσούλας μαζεύει 8.1 ριμπάουντ.

Ακόμα, με την ολοκλήρωση του πρώτου γύρου στο πρωτάθλημα διεξήχθη για 5η χρόνια το All Star Game του Αγρινίου, το οποίο ήταν αφιερωμένο στα παιδιά. Εκτός από τον αγώνα των κορυφαίων παικτών του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε και πρωτάθλημα μπασκετικών δεξιοτήτων το οποίο ήταν ανοιχτό σε όλα τα παιδιά.

Όλα τα έσοδα του All Star Game θα διατεθούν στους συλλόγους Ανεμώνη και Φλόγα.

Τρομερό ματς είχαμε στο παιχνίδι των αστέρων του Αγρινίου, με την Team Ανεμώνη να περνάει στο νήμα την Team Φλόγα και το τελικό σκορ να είναι 72-73. Το παιχνίδι είχε εκπληκτικό ρυθμό και εξαιρετικό ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό, με το κοινό να χορταίνει με το θέαμα. Novibet MVP ήταν ο Αναστάσης Βασιλείου με 25 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλός ήταν από την άλλη πλευρά ο Χρήστος Λειβαδάς με 12 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Team Φλόγα: Γκρίζης, Δρακούσης 6, Κακιούζης 14 (3), Καραμπέτσος 9 (1), Κουμάσης, Κραμποκούκης 4, Λειβαδάς 12 (2), Μεταξάς 9 (1), Μπουσμπουρέλης 5, Πρέζας 2, Τηγάνης 2, Χαρίσης 3 (1)



Team Aνεμώνη: Αλγιούσεφ, Βασιλείου 25, Γερμανός, Διαμάντης 1, Δρακόπουλος 5, Κοκοσούλας 2, Κουβέλης 5 (1), Μολώνης, Παπαγαλάνης 7 (1), Ράπτης 2, Τσάσσης 2, Τσιτσικάος 21 (4)