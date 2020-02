Πόσπισιλ - Τσιτσιπάς 0-2: Στους «4» στη Μασσαλία ο Στέφανος (vids)

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στον ημιτελικό του Open 13 της Μασσαλίας.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 1.26' με 7-5, 6-3 του Καναδού Αλεξάντερ Πόσπισιλ στον προημιτελικό και το Σάββατο (16:00, Cosmote Sport 9) θα παίξει στον ημιτελικό με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ.

Με τον Καζάκο ο Έλληνας που είναι στο Νο6 του κόσμου δεν έχει συναντηθεί ποτέ στο παρελθόν. Ο Μπούμπλικ (22 ετών) που απέκλεισε με 2-1 τον Σαποβάλοφ είναι στο Νο55 της κατάταξης και με προσοχή ο Στέφανος θα είναι στον τελικό της Κυριακής για να υπερασπιστεί τον τίτλο του.

Αυτή είναι η 6η σερί νίκη για τον Τσιτσιπά στη Μασσαλία.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Τσιτσιπάς θα έχει 94% επιτυχία στο 1ο σερβίς και με υπομονή θα το κατακτήσει.

Έχει την πρώτη του ευκαιρία για μπρέικ στο 7ο γκέιμ αλλά ο Καναδός δεν θα του το επιτρέψει για να προηγηθεί με 3-4.

Το μπρέικ θα έρθει το καλύτερο σημείο! Ο Στέφανος με μπρέικ θα προηγηθεί με 6-5 και θα επικρατήσει με 7-5. Στο 2ο σετ με το σερβίς του ο Καναδός θα φτάσει στο 2-1 και 3-2.

Ο Τσιτσιπάς θα φτάσει και πάλι σε μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά αυτή τη φορά θα κάνει το μπρέικ (4-3).

Θα κερδίσει το 8ο γκέιμ (5-3) και θα έχει τριπλό ματς πόιντ στο 9ο. Θα του σβήσει το 1ο ο Καναδός αλλά θα επικρατήσει με 6-3.

Make it straight wins in Marseille...

The defending champ Tsitsipas sails through in straights over Pospisil.#O13Provence pic.twitter.com/4BDgoZJu2A

— Tennis TV (@TennisTV) February 21, 2020