Πόσπισιλ - Τσιτσιπάς: Προβάδισμα ημιτελικού για τον Στέφανο (vids)

Με μπρέικ στο κρίσιμο 11ο γκέιμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε με 7-5 του Βάσεκ Πόσπισιλ στο 1ο σετ του προημιτελικού του Open 13 και θέλει άλλο ένα σετ για να είναι στον ημιτελικό του Σαββάτου.

Ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε απέναντι στον φορμαρισμένο Καναδό αλλά είχε μαζί του τους θεατές στο στάδιο της Μασσαλίας οι οποίοι δεν ξεχνούν τον περσινό νικητή!

Σε περίπτωση πρόκρισης ο Στέφανος θα παίξει στον ημιτελικό με τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ ο οποίος απέκλεισε με 7-5, 4-6, 6-3 του Ντένις Σαποβάλοφ.

