Dubai Championships: Η Χάλεπ χαμογέλασε στο φινάλε (vids)

Μετά από ένα τρομερό παιχνίδι η Σιμόνα Χάλεπ πήρε το εισιτήριο για τα προημιτελικά στο τουρνουά του Ντουμπάι εκεί όπου την περιμένει η Αρίνα Σαμπαλένκα.

Η Χάλεπ επικράτησε με 1-6, 6-2, 7-6 (7) της Ονς Τζαμπέρ στον 2ο γύρο σ' ένα παιχνίδι που τα είχε όλα.

Η Ρουμάνα και η Τυνήσια πήραν εύκολα από ένα σετ και όλα κρίθηκαν στο... νήμα στο 3ο. Η Χάλεπ με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 στη συνέχεια στο 4-1 αλλά η Τζαμπέρ θα μειώσει με μπρέικ σε 4-3!

Η Τυνήσια φτάνει σε νέο μπρέικ (5-6) αλλά η Ρουμάνα θα το πάρει πίσω για να στείλει το παιχνίδι στο τάι μπρέικ. Εκεί θα προηγηθεί με 4-2 και 6-4 αλλά η Ονς θα σβήσει διπλό ματς πόιντ για να ισοφαρίσει σε 6-6 και να προηγηθεί με 6-7.

Η Σιμόνα θα σβήσει και εκείνο ματς πόιντ και θα πάρει το 3ο σετ με 7-6 (7).

The crowd goes crazy for the No.1 seed @Simona_Halep outlasts Jabeur, 1-6, 6-2, 7-6(7), at the @DDFTennis. pic.twitter.com/tuLWjqbNOV — WTA (@WTA) February 19, 2020