Rio Open: Πρώτη νίκη στο κυνήγι του Φέντερερ από τον Τιμ (vid)

Από τη Μελβούρνη στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Από τον τελικό του Grand Slam στο 500αρι της πόλης της Βραζιλίας.

Ο Ντομινίκ Τιμ επικράτησε με 6-2, 4-6, 6-1 του Βραζιλιάνου Ροντρίγκεζ Άλβεζ στον 1ο γύρο του Rio Open και στους "16" θ' αντιμετωπίσει τον Ισπανό Ζαμέ Μουνάρ.

Μεγάλος στόχος του Αυστριακού είναι να κερδίσει το Rio Open και να βρεθεί την Δευτέρα στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης αφήνοντας στην 4η θέση τον Ρότζερ Φέντερερ ο οποίος επιστρέφει στη δράση την επόμενη εβδομάδα στο Ντουμπάι.

Ο Τιμ πρέπει να φτάσει στους "4" για να είναι στο Νο3.

