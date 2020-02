Dubai Championships: Η Ριμπάκινα απέκλεισε μ' ανατροπή την Κένιν (vids)

Τις φοβερές εμφανίσεις της στο tour συνεχίζει και στο Ντουμπάι η Έλενα Ριμπάκινα.

Η φιναλίστ της Αγίας Πετρούπολης στην πρώτη της εβδομάδα στο top-20 απέκλεισε την Τρίτη με ανατροπή την Σοφία Κένιν στον 1ο γύρο στο όπεν του Ντουμπάι.

Η Αμερικανίδα νικήτρια του Australian Open στον 1ο της αγώνα μετά από τον θρίαμβο στη Μελβούρνη έπεσε θύμα έκπληξης από την Καζάκα αφού ηττήθηκε με 7-6 (2), 3-6, 3-6!

Στο 1ο σετ η Κένιν θ' αρχίσει με μπρέικ (1-0) αλλά η Ριμπάκινα με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 5-5, θα προηγηθεί με 5-6 αλλά θα χάσει το σετ στο τάι μπρέικ.

Η Κένιν προηγήθηκε 2-1 και 3-2 στο 2ο αλλά η Ριμπάκινα με μπρέικ θα φτάσει στο 3-4 και με νέο μπρέικ στο 3-6.

Στο 3ο η Έλενα μετά από το 3-3 κάνει μπρέικ για το 3-5 και τελειώνει το παιχνίδι!

Elena Rybakina advances to the @DDFTennis second round!

Big hitting from Rybakina #DDFTennis pic.twitter.com/QwTUcs8auI

We’re going the distance on @DDFTennis Center Court!

Rybakina takes the second set 6-3 to force a decider. pic.twitter.com/1oqA4h162o

— WTA (@WTA) February 18, 2020