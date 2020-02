Σερένα σε Κλάιστερς: «Με εμπνέεις» (pic)

Λίγες ώρες μετά από την επιστροφή της Κιμ Κλάιστερς στο tour η Σερένα Ουίλιαμς έσπευσε να την αποθεώσει...

Η Βελγίδα που στα 36 της με τρία παιδιά αποφάσισε να κάνει την 2η επιστροφή της καριέρας της και στον πρώτο της αγώνας ηττήθηκε με 6-2, 7-6 (6) από την Μουγκουρούθα στο Ντουμπάι.

Η ήττα φυσικά δεν έχει σημασία αλλά σημασία για την Σερένα και το τένις έχει η επιστροφή της.

«Ειλικρινά είμαι πολύ περήφανη για σένα Κιμ Κλάιστερς. Με εμπνέεις. Συγχαρητήρια, τα πήγες περίφημα», έγραψε η Σερένα στο twitter.

Οι δυο τους έχουν βρεθεί στο παρελθόν αντιμέτωπες σε 9 παιχνίδια με την Αμερικανίδα να έχει 7 νίκες. Η τελευταία τους φορά ήταν το 2009 στο US Open με νικήτρια την Κιμ.

Seriously so so so proud of Kim Clijsters. You inspire me. Wow. Just wow congrats you did amazing.

— Serena Williams (@serenawilliams) February 18, 2020