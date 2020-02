Thailand Open: Στην κορυφή η Λινέτ (vids)

Βασίλισσα... στην Ταϊλάνδη "στέφτηκε" η Μάγκντα Λινέτ.

Η 28χρόνη Πολωνή τενίστρια η οποία την Δευτέρα θα είναι στο Νο33 (ρεκόρ) της κατάταξης επικράτησε με 6-2, 6-4 στον τελικό της Λεόνι Κούνγκ η οποία με την είσοδο της στον τελικό εξασφάλισε άνοδο 128 θέσεων (θα βρεθεί στο 155).

Είναι ο 2ος τίτλος καριέρας για την Πολωνή η οποία κατέκτησε τον 1ο της το 2019 στο Μπρονξ.

Στο τουρνουά συμμετείχε και η Ελίνα Σβιτολίνα η οποία έφτασε έως τους "8" και αποκλείστηκε από την Χιμπίνο.

Flawless tennis makes the perfect #ThailandOpen champion @MagdaLinette claims the title after moving past Kung, 6-3, 6-2. pic.twitter.com/sial65f1lS

— WTA (@WTA) February 16, 2020