Argentina Open: Επική νίκη μετά από 3.41' για τον Σβάρτσμαν (vids)

Τα δύσκολα εύκολα έχει μάθει να κάνει στην καριέρα του ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν το ίδιο έπραξε και στο Argentina Open στον προημιτελικό με τον Πάμπλο Κουέβας!

Ο Αργεντίνος έσβησε 4 ματς πόιντ στο 2ο σετ ισοφάρισε σε 1-1 στο τάι μπρέικ και κέρδισε μετά από 3 ώρες και 41' το εισιτήριο για τον ημιτελικό γνωρίζοντας την αποθέωση από 5.000 συμπατριώτες του.

Αν και είχε ενοχλήσεις στην βουβωνική χώρα έπαιξε απίστευτα και επικράτησε με 5-7, 7-6 (11), 7-5!

Local hero @dieschwartzman survives FOUR (!!) match points, before coming through an injury to defeat Cuevas 5-7 7-6 7-5 at the @ArgentinaOpen !

Can you believe that?!

One of the more dramatic matches you'll see in 2020

Recap an encounter where @dieschwartzman survived four match points AND a late injury in a stunning escape in Buenos Aires

@TennisTV pic.twitter.com/EjBVp3s0Bz

— ATP Tour (@atptour) February 15, 2020