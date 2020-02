Σάκκαρη - Ριμπάκινα 1-2: Διπλή χαμένη ευκαιρία! (vids)

Εκτός τελικού στην Αγία Πετρούπολη αλλά και top-20 έμεινε η Μαρία Σάκκαρη.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε με 3-6, 7-5, 6-1 από την Έλενα Ριμπάκινα στον ημιτελικό του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης και δεν θα είναι παρούσα στον τελικό της Κυριακής.

Παράλληλα στον ημιτελικό είχαμε και την μάχη για μια θέση στο top-20 και την κέρδισε η τενίστρια από το Καζακστάν.

Η Σάκκαρη αν και δεν ξεκίνησε καλά, επέστρεψε για να πάρει το 1ο σετ και να προηγηθεί με 5-4 στο 2ο! Εκεί δέχτηκε μπρέικ και η Έλενα έφτασε στο 7-5 και επικράτησε άνετα στο 3ο σετ.

Η Ριμπάκινα είναι στο top-20 και θα παίξει την Κυριακή απέναντι στην νικήτρια του αγώνα της Μπέρτενς με την Αλεξάντροβα για τον τίτλο.

Με πατημένο... γκάζι!

Στο 1ο σετ η Ριμπάκινα θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 2ο γκέιμ αλλά η Σάκκαρη θα το σβήσει για να ισοφαρίσει σε 1-1.

Η Μαρία με μπρέικ θα προηγηθεί με 2-1 αλλά η Έλενα θα το πάρει πίσω για να ισοφαρίσει σε 2-2.

Η Ριμπάκινα θα γυρίσει από το 0-30 για να φτάσει στο 3-2 αλλά η Σάκκαρη με μπρέικ (από διπλό λάθος) θα προηγηθεί με 4-3! Θα κρατήσει το σερβίς της η Σάκκαρη για το 5-3 και σε 35' θα κερδίσει το σετ με 6-3!

Χαμένη ευκαιρία...

Με μπρέικ η Ριμπάκινα θα προηγηθεί με 1-0 στο 2ο σετ και εν συνεχεία με 2-0 ενώ η Σάκκαρη θα σβήσει μπρέικ πόιντ για να μειώσει σε 2-1. Το σερβίς θα δώσει το 4ο γκέιμ (3-1) στην Έλενα αλλά η

Σάκκαρη με μπρέικ θα ισοφαρίσει σε 3-3!

To 4-3 είναι για την Μαρία η οποία θα φτάσει στο 5-4 αλλά η Έλενα θα ισοφαρίσει σε 5-5! Με μπρέικ η Ριμπάκινα θα προηγηθεί με 6-5 και με το 3ο

σερί γκέιμ της θα κλείσει το σετ με 7-5!

Περίπατος..

Όπως στο 2ο έτσι και στο 3ο η Ριμπάκινα θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) αλλά η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το μπρέικ για το 1-1.

Στο 3ο γκέιμ η Σάκκαρη θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ αλλά με το 3ο η Ριμπάκινα θα φτάσει σε μπρέικ για το 2-1. Με νέο μπρέικ θα έρθει το 4-1 και με μπρέικ το 6-1 και η πρόκριση.

First into the final Elena Rybakina defeats Sakkari 3-6, 7-5, 6-1, at the @formula_tx. pic.twitter.com/XcohOcnLcm — WTA (@WTA) February 15, 2020

Elena Rybakina gets an early break in the third set.#FormulaTX pic.twitter.com/vOAxpNcUXI — WTA (@WTA) February 15, 2020

Decider time Elena Rybakina fights back for the second set, 7-5.#FormulaTX pic.twitter.com/aBxkX5Uv6d — WTA (@WTA) February 15, 2020

The is seeking to reach her rd career final.@mariasakkari takes the first set, 6-3.#FormulaTX pic.twitter.com/rNi8uMPzf4 — WTA (@WTA) February 15, 2020