Σαράποβα - Οσάκα: Στην εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης (pics)

Άρωμα... τένις έχει η εβδομάδα μόδας της Νέας Υόρκης.

Δυο πρώην Νο1 και νικήτριες Grand Slam η Μαρία Σαράποβα και η Ναόμι Οσάκα είναι στη Νέα Υόρκη για να παρακολουθήσουν τις επιδείξεις και να ενημερωθούν για τις τάσεις της μόδας.

Η Ιαπωνέζα και η Ρωσίδα έκλεψαν την εντύπωση και μάλιστα η Οσάκα ανέβηκε και στην πασαρέλα.

Used to sketch designs in the back of the car during long car rides to tennis tournaments with my big sis to pass the time. Pretty surreal to now say that a collection I drew with my sister walked in New York fashion week...thank you everyone pic.twitter.com/ywCeT8WcLw

