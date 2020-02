Estoril Open: Επιστρέφει στην Πορτογαλία ο Τσιτσιπάς (pic-vid)

Στην πόλη όπου κατέκτησε τον 3ο τίτλο της καριέρας του και τον 1ο σε χωμάτινη επιφάνεια επιστρέφει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι ο Έλληνας τενίστας θα είναι και το 2020 στο Estoril Open για να υπερασπιστεί τον τίτλο του από τις 25/4 έως τις 3/5.

Πέρσι είχε επικρατήσει στον τελικό του Πάμπλο Κουέβας με 2-0 σετ και είχε δεχτεί και τα συγχαρητήρια του Φερνάντο Σάντος που είδε τους αγώνες του Στέφανου στην ιδιαίτερη πατρίδα του.

«Το Εστορίλ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος για μένα και ανυπομονώ να δημιουργήσω νέες αναμνήσεις στην Πορτογαλία, αφού πέρσι έζησα μια από τις καλύτερες στιγμές της καριέρας μου», είπε μεταξύ άλλων ο Στέφανος για την συμμετοχή του στο τουρνουά του 2020.

The champion returns!

It's with great pleasure that we announce ATP Finals champion and World No. 6 @StefTsitsipas will be back at Clube de Ténis do Estoril from April 25-May 3 to defend his title.

We can't wait to have you back, El Greco!pic.twitter.com/MLJSk4pXA8

