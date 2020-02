Τσιτσιπάς - Χουρκάτς 2-1: Ανατροπή και στους "16" στο Ρότερνταμ (vids)

Με σπουδαία ανατροπή και παρά τα προβλήματα στο δεξί ώμο ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι στον 2ο γύρο του Rotterdam Open.

O Έλληνας τενίστας, που είναι στο Νο6 του κόσμου, επικράτησε με 6-7 (2), 6-3, 6-1 του Χούμπερτ Χουρκάτς και συνεχίζει στους "16".

Εκεί θα συναντήσει την Πέμπτη τον Σλοβέντο Αλιάζ Μπέντενε για πρώτη φορά στην καριέρα του ενώ στον 3ο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Ντιμιτρόφ-Αλιασίμ.

Η νίκη της Τρίτης ήταν η 5η σε 6 παιχνίδια κόντρα στον Χουρκάτς αλλά και η πρώτη του στην ιστορία στο Ρότερνταμ.

Επέστρεψε αλλά...προδόθηκε!

Στο 1ο σετ ο Πολωνός θα φτάσει σε μπρέικ στο 3ο γκέιμ (2-1) με αβίαστο του Έλληνα άσου.

Μετά από 12' ο Χουρκάτς θα προηγηθεί με 3-1 όμως ο Τσιτσιπάς κρατάει το σερβίς του και θα μειώσει σε 3-2. O Τσιτσιπάς θα αντέξει στην πίεση στο 7ο γκέιμ για να το κερδίσει (4-3) και ο Πολωνός θα του σβήσει μπρέικ πόιντ

στο 8ο για να φτάσει στο 5-3. Θα μειώσει σε 5-4 ο Στέφανος και θα σβήσει 3 σετ πόιντ για να ισοφαρίσει σε 5-5 με μπρέικ!

O Πολωνός αντέχει, ισοφαρίζει σε 6-6 και οδηγεί το σετ στο τάι μπρέικ. Εκεί ο Χουρκάτς θα προηγηθεί με 4-0 για να επικρατήσει με 7-6 (2) σε 53'.

Η ώρα των μπρέικ...

Στο 1ο γκέιμ του 2ου σετ ο Χουρκάτς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να φτάσει στο 1-0 και με μπρέικ στο 2-0. Ο Τσιτσιπάς θα πάρει πίσω το μπρέικ για να μειώσει σε 2-1 και με ευκολία θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Με νέο μπρέικ ο Έλληνας θα προηγηθεί με 3-2 και εν συνεχεία με 4-2. To 7o γκέιμ είναι για τον Πολωνό αλλά ο Στέφανος ανεβάζει στροφές για το 5-3 και με μπρέικ θα πάρει το σετ με 6-3.

Ήταν... Τσιτσιπάς!

Με μπρέικ ο Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με 2-0 και με 3-0 στο 3ο σετ! Το 2ο του μπρέικ θα τον οδηγήσει στο 4-0 και εν συνεχεία στο 5-0.

Ο Πολωνός θα μειώσει σε 5-1 και ο "Στεφ" θα επικρατήσει με 6-1.

He’s done it! After first round defeats in 2017 and 2019, @StefTsitsipas advances to the second round of the #abnamrowtt for the first time.

The runs away with it in the end against Hurkacz: 6-7(1) 6-3 6-1. pic.twitter.com/Vt9KtLmWZ8

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 11, 2020