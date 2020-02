Κλάιστερς: Επιστρέφει μετά από 7,5 χρόνια για να παίξει στο Ντουμπάι (pics)

Το Dubai Tennis Championships που θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 29/2 επέλεξε για να επιστρέψει στη δράση μετά από 7,5 χρόνια η Κιμ Κλάιστερς.

Η Βελγίδα μητέρα, στα 36 της ανακοίνωσε ότι θα παίξει ξανά στο tour τον περασμένο Σεπτέμβριο και θα το κάνει πράξη σε λίγες ημέρες στο Ντουμπάι.

Έχει ν' αγωνιστεί από τον Σεπτέμβριο του 2012 ενώ είχε σταματήσει για πρώτη φορά το τένις το 2007.

"Δέχομαι τη wild card για να παίξω στο Dubai Tennis Championships. Από τότε που ανακοίνωσα πως θα επιστρέψω, είχα μερικές ατυχίες, αλλά ανυπομονώ να επιστρέψω στο court και να δω τι θα επακολουθήσει. Ευχαριστώ όλους τους fans μου για την ενθάρρυνση που μου δίνατε τις τελευταίες εβδομάδες. Θα τα πούμε στο Ντουμπάι", ανακοίνωσε η Κλάιστερς.

H Βελγίδα στην καριέρα της έχει κερδίσει 4 τίτλους Grand Slam και ήταν φυσικά και στο Νο1!

