Φέντερερ απέναντι σε Ναδάλ. Αυτή τη φορά όχι σ' αγώνα του Tour ή σε Grand Slam αλλά για φιλανθρωπικό σκοπό!

Το Στάδιο του Κέιπ Τάουν στη Νότια Αφρική στη χώρα καταγωγής της μητέρας του Ελβετού τενίστα είναι έτοιμο να υποδεχτεί τη μεγάλη μάχη της Παρασκευής (20:30) την οποία θα παρακολουθήσουν 50,000 θεατές.

Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε 10΄ και έχουν πουληθεί περισσότερα από 48,000 που είναι ρεκόρ για αγώνα τένις!

Ο Ρότζερ Φέντερερ που έχει ένα πολύ οργαγωμένο ίδρυμα για να βοηθάει τα παιδιά της Αφρικής είναι στη χώρα από την αρχή της εβδομάδας ενώ ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει την Πέμπτη.

Αυτό θα είναι το 6ο παιχνίδι για την Αφρική που θα δώσει ο Ελβετός!

Μια ώρα νωρίτερα θα δούμε στο ίδιο στάδιο μια άλλη σπουδαία μάχη στο διπλό. Από την μια ο Φέντερερ μαζί με τον Μπιλ Γκέιτς και από την άλλη ο Ναδάλ μαζί με τον Τρεβόρ Νοά.

Η σειρά των αγώνων «Match for Africa» ήταν το 2010 με τον Φέντερερ να παίζει με τον Ναδάλ στη Ζυρίχη!

Ακολούθησε τον ίδιο μήνα το παιχνίδι Φέντερερ-Ναδάλ στη Μαδρίτη και το 2014 ο Φέντερερ θα παίξει με τον Βαβρίνκα στη Ζυρίχη. Στην πόλη της Ελβετίας ο Ρότζερ θ' αντιμετωπίσει το 2017 τον Μάρεϊ ενώ θα διεξαχθούν άλλα δυο παιχνίδια στις ΗΠΑ το 2017 και το 2018.

Συνολικά έχουν συγκεντρωθεί περισσότερα από 1 εκ δολάρια για τα παιδιά της Αφρικής!

I’m excited to team up with @rogerfederer again for the Match in Africa Friday in Cape Town. Playing alongside Roger is always a thrill, and I can’t wait to face off against @RafaelNadal and @Trevornoah . pic.twitter.com/WMlbBtZwVC

Here's more of the Cape Town Stadium court on which Federer & Nadal will play in front of a world-record tennis crowd tomorrow.

Organisers are 'trying to get over 50,000' to the #MatchInAfrica. Current record 42,517.

Live on @Eurosport_UK at 1830 GMT. pic.twitter.com/iLPHROVy8n

— Andy Schooler (@SchoolerSport) February 6, 2020