Περήφανη για την Ναόμι Οσάκα για την πορεία της και για την κατάκτηση του US Open δηλώνει η Μισέλ Ομπάμα.

Η πρώην πρώτη κυρία των ΗΠΑ που παρακολουθεί την σπουδαία αντιρατσιστική δράση της Ιαπωνέζας εντός και εκτός κορτ μετά από την μεγάλη νίκη την έστειλε το μήνυμα της μέσω twitter.

So proud of you, @NaomiOsaka! https://t.co/jc5uaCifN4

— Michelle Obama (@MichelleObama) September 14, 2020