Μετά από 7 χρόνια, που όπως δήλωσε είναι το αγαπημένο της νούμερο, η Βικτόρια Αζαρένκα είναι και πάλι στον τελικό του US Open.

H Λευκορωσίδα με τεράστια ανατροπή επικράτησε με 1-6, 6-3, 6-3 της "λαβωμένης" Σερένα Ουίλιαμς και επιστρέφει στον τελικό του US Open μετά από το 2013.

Η 32χρονη που είναι στο Νο27 της παγκόσμιας κατάταξης θ΄αντιμετωπίσει το Σάββατο (23:00) την Ναόμι Οσάκα στον τελικό με την ελπίδα μετά από 2 χαμένους το 2012 και το 2013 να τα καταφέρει.

Αυτός θα είναι ο 5ος τελικός για το πρώην Νο1 σε Grand Slam αφού το 2012 και το 2013 είχε κατακτήσει το Australian Open. Θα είναι παράλληλα και ο πρώτος της τελικός από την ημέρα που έγινε μητέρα (19/12/2016).

Από την άλλη η θρυλική Αμερικανίδα που δεν θα κατακτήσει το 24ο Grand Slam φέτος στη Νέα Υόρκη θα αποκλειστεί στον ημιτελικό του US Open για πρώτη φορά μετά από το 2016.

Η νίκη αυτή είναι η πρώτη επί της Σερένα Ουίλιαμς στο US Open (4-1), η 5η συνολικά σε 13 αναμετρησεις ενώ είναι και η 11η στη σειρά στο tour.

Την «κατάπιε»

H Σερένα Ουίλιαμς ξεκίνησε καταπληκτικά τον αγώνα και έφτασε σε 2 μπρέικ στο 3-0!

Η Αζαρένκα θα βρει δύναμη ν' αντιδράσει θα μειώσει σε 4-1, θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ αλλά η Αμερικανίδα θα το σβήσει (5-1).

Η Λευκορωσίδα θα σβήσει ένα σετ πόιντ αλλά η Αμερικανίδα θα έχει και 2η ευκαιρία και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-1 σε 34'. Οι πόντοι είναι 31-19!

Με το ίδιο νόμισμα

Στο 2ο σετ η Αζαρένκα θα φτάσει με μπρέικ στο 3-2 αλλά η Ουίλιαμς θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ για να μειώσει σε 4-3.

Με νέο μπρέικ η Λευκορωσίδα θα επικρατήσει με 6-3 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Η μεγάλη επιστροφή

Στο 3ο σετ και στο 2ο γκέιμ η Σερένα Ουίλιαμς θα "γυρίσει" το αριστερό της πόδι στον αστράγαλο και θα πάρει τάιμ άουτ για να το δέσει. Με την επιστροφή της θα δεχτεί μπρέικ (2-0).

Η Ουίλιαμς θα μειώσει σε 3-1, θα παλέψει για μπρέικ αλλά θα πάμε στο 4-1 και η Αζαρένκα θα επικρατήσει με 6-3 με άσο και μετά από challenge!

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.55'. Οι πόντοι ήταν 80-78 για την Αζαρένκα και τα αβίαστα λάθη 28-17 για την Ουίλιαμς. Η Αμερικανίδα είχε 35 winners και η Λευκορωσίδα 24. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/7 (Αζαρένκα) και 3/5.

