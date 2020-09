Στον 7ο προημιτελικό της καριέρας του σε Grand Slam και στον 2ο στο US Open προκρίθηκε ο Ντομινίκ Τιμ.

Το Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε στον 4ο γύρο με 7-6 (4), 6-1, 6-1 του Καναδού Φελίξ Οζέ Αλιασίμ και θα παίξει στον προημιτελικό με τον Αυστραλό Ντε Μινόρ.

Ο Αυστριακός που έχει παίξει σε 3 τελικούς Grand Slam, το 2018 και το 2019 στο Roland Garros και το 2020 στο Australian Open, επιστρέφει στους "8" στη Νέα Υόρκη μετά από 2 χρόνια και μοιάζει πλέον το φαβορί για την κούπα!

Ο 20χρονος Καναδός από την πλευρά του πάλεψε στο 1ο σετ αλλά προδόθηκε τελικά από τα λάθη και την απειρία του. Τα αβίαστα λάθη ήταν 51-24 για τον Καναδό ο οποίος όμως είχε 12-3 άσους.

All business for Dominic Thiem.

The is headed to the QFs where Alex de Minaur awaits. #USOpen pic.twitter.com/LxyFQx9eKV

— US Open Tennis (@usopen) September 7, 2020