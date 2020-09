Ο Στέφανος Τσιτσιπάς... έβαλε τα χέρια του κα έβγαλε τα μάτια του γνωρίζοντας την ήττα από τον Τσόριτς στο US Open.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, που άσκησε κριτική στον εαυτό του, ενώ προανήγγειλε αλλαγές, βρήκε ένα βίντεο για να κάνει κάζο στον ίδιο του τον εαυτό.

«Βρήκα τον τύπο που παίζει καλύτερα από μένα», γράφει ο Τσιτσιπάς, ποστάροντας έναν που παίζει μόνος του με τον τοίχο.

Found a guy who plays better than me pic.twitter.com/rvg0i57WhF

