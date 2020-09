Ποιος είναι ο λογαριασμός στα social media που η Μαρία Σάκκαρη θεωρεί τον αγαπημένο της;

Μα αυτός του Ντέιβιντ Μπέκαμ. Αυτόν επέλεξε η Μαρία Σάκκαρη σε γκάλοπ που έγινε ανάμεσα στις κορυφαίες τενίστριες του κόσμου από τους διοργανωτές του US Open.

Δείτε την απάντηση της Μαρίας αλλά και των άλλων top παικτριών:

We loved seeing what our players were up to during the break on social media, but what are their favorite social media accounts to follow? pic.twitter.com/6Z8BgpdUIQ

— wta (@WTA) September 5, 2020