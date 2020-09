Ως τον πιο αστείο και ταυτόχρονα λυπηρό πράγμα που έχει συμβεί στην καριέρα του χαρακτήρισε την ήττα-αποκλεισμό από τον Μπόρνα Τσόριτς στον 3ο γύρο του US Open ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας τενίστας λίγα λεπτά μετά από το παιχνίδι έγραψε στο twitter:

«Αυτό είναι πιθανότατα το πιο λυπηρό και ταυτόχρονα το πιο αστείο πράγμα που μου έχει συμβεί σε ολόκληρη την καριέρα μου».

This is probably the saddest and funniest at the same time thing that has ever happened in my career!

