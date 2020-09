Το σουβλάκι που ονομάστηκε "Στέφανος Τσιτσιπάς" και ήταν από κρέας αρνιού είχε κυκλοφορήσει στην Μελβούρνη το 2019 για να τιμήσει την θαυμάσια πορεία του Έλληνα τενίστα στο Australian Open.

Εκείνη την εποχή το σουβλάκι έκανε θραύση και φυσικά το είχε δοκιμάσει και ο ίδιος και είχε ενθουσιαστεί.

Αυτή την εποχή στη Νέα Υόρκη όπου διεξάγεται το US Open κυκλοφόρησε το pancake «Στέφανος Τσιτσιπάς». Αυτή την φορά όμως δεν μπορεί να το βρεις κάποιος σε εστιατόριο στο "Μεγάλο Μήλο" και να το απολαύσει αφού είναι απλά ένα...τρικ των διοργανωτών.

Μετά από τον Νόβακ Τζόκοβιτς και άλλους άσους του τένις ήρθε και η σειρά του Στέφανου να ... μπει στο τηγάνι και να γίνει pancake.

Hear me out, Stefanos Tsitsipas, but in pancake form

Man, who else is hungry?@steftsitsipas I #USOpen pic.twitter.com/LBaYm4H6Kl

— US Open Tennis (@usopen) September 4, 2020