Την 102η νίκη της στην ιστορία της στο US Open πέτυχε την Τρίτη η Σερένα Ουίλιαμς.

Η σπουδαία Σερένα είχε ισοφαρίσει το 2019 το ρεκόρ της Κρις Έβερτ (101 νίκες) αλλά από σήμερα είναι η παίκτρια με τις περισσότερες στην ιστορία του Grand Slam της Νέας Υόρκης.

Η Αμερικανίδα τενίστρια (Νο8) που διεκδικεί το 7ο US Open και το 24o Grand Slam της κέρδισε σε 1.21' με 7-5,6-3 την Αμερικανίδα Κριστίν Αν και θα παίξει την Πέμπτη με την Ρωσίδα Μαργκαρίτα Γκασπαριάν για μια θέση στον 3ο γύρο.

Οι winners ήταν 28-12 για την Ουίλιαμς, τα αβίαστα λάθη 24-24 και οι άσοι 13-2 για την Σερένα.

Ανατροπή και 1-0!

Η Αν θ΄ανοίξει το 1ο σετ με μπρέικ (0-1) και η Ουίλιαμς θα το πάρει πίσω για να ισοφαρίσει σε 2-2. Στο 5-5 η Σερένα θα κερδίσει δυο γκέιμ και με μπρέικ θα κάνει το 7-5!

Απλά αποφασισμένη!

Το 2ο σετ είναι καρμπόν με τον 1ο. Μπρέικ για την Αν στο 1ο γκέιμ και μπρέικ ισοφάρισης στο 4ο (2-2) για την αντίπαλο της.

Με νέο μπρέικ η Σερένα θα φτάσει στο 4-2 και θα επικρατήσει με 6-3.

Σ' άλλα παιχνίδια του ταμπλό των γυναικών, η νικήτρια του Australian Open Σοφία Κένιν με 6-2, 6-2 της Γουικμάγιερ και η Μάντισον Κις με 6-1, 6-1 της Μπάμπος.

Επίσης η Τζοάνα Κόντα απέκλεισε με 7-6 (7), 601 την επίσης Βρετανίδα Γουάτσον ενώ η Άλισον Κορνέ κέρδισε με 3-6, 6-1, 6-0 την Ντέιβις.

Another day, another record for one of the greatest to ever do it.@SerenaWilliams I #USOpen pic.twitter.com/6l559C0Bq3

— US Open Tennis (@usopen) September 1, 2020