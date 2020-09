US Open: Στον 2ο γύρο ο Τιμ με την απόσυρση του Μουνάρ (vid)

Στον 2ο γύρο του US Open προκρίθηκε ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός που είναι στο Νο2 του ταμπλό προηγήθηκε με 7-6 (6), 6-3 του Χομέ Μουνάρ και με το φινάλε του 2ου σετ ο Ισπανός αποσύρθηκε λόγω τραυματισμού και έτσι ολοκληρώθηκε το παιχνίδι.

Επόμενος αντίπαλος για τον φιναλίστ του Australian Open 2020 θα είναι ο Ινδός Σούμιτ Ναγκάλ.

Is this the year @ThiemDomi adds "Grand Slam Champion" to his résumé? #USOpen pic.twitter.com/5IhZuqKI7y

— ATP Tour (@atptour) September 1, 2020